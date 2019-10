Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Lunes 7 de octubre de 2019, p. 11

Hoy arranca el periodo para la entrega de documentación por los aspirantes –a título personal o a propuesta de terceros– a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el quinquenio 2019-2024.

Del 7 al 11 de octubre se realizará el registro de candidatos ante las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República –instancia en que reside el nombramiento– tanto por vía electrónica como directamente en la sede del recinto legislativo. Por primera vez en la historia del organismo nacional se evaluará la idoneidad de los perfiles.

El 17 de este mes se hará pública la lista de aspirantes y el siguiente día se realizará una amplia auscultación en parlamento abierto entre organizaciones civiles, organismos públicos y privados, colectivos de víctimas, promotores y defensores de derechos humanos.

El día 21, las comisiones unidas citarán a comparecer a los interesados que cumplan requisitos de la convocatoria, para que expongan sus proyectos y contesten las interrogantes de los senadores. A más tardar el 31 de octubre debe estar lista la designación.

Por ley, el actual ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, puede ser nombrado para un segundo periodo, aunque hasta ahora no ha manifestado si competirá. Al inicio de su gestión –el 16 de noviembre de 2014– aseguró que no buscaría relegirse para no politizar su labor al frente de la CNDH.