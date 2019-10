La polémica arbitral robó reflectores al minuto 32 cuando Néstor Vidrio cometió un empujón sobre Felipe Pardo, los escarlatas reclamaban penal, por lo que el silbante Adonai Escobedo revisó la jugada con el VAR y decidió no marcar fal-ta alguna.

Los poblanos fueron más hábiles para dominar en la cancha, tenían el esférico y generaban peligro ante unos escarlatas que no encontraban dirección en el terreno de juego.

Alan Acosta dio la ventaja a los poblanos con un gol a los 49 minutos y aunque tuvieron el control del esférico no lograron sentenciar la victoria. En contraste, los Diablos, que no lograron imponer su juego en el estadio Nemesio Diez, rescataron el empate al 85 por conducto de Jonatan Maidana y llegaron a cuatro partidos sin perder.

Después de haber peleado el gol en todo el primer tiempo, los poblanos alcanzaron su recompensa al inicio del complemento. En una contragolpe, Brayan Angulo desbordó por la banda derecha para mandar un pase que fue definido por Alan Acosta desde el centro del área.

Mientras el enfado dominaba a Ricardo La Volpe, en el terreno de juego los escarlatas respondieron con ataques de Felipe Pardo y Pedro Canelo. El estratega no quería correr riesgos y refrescó la defensa al sacar a Rodrigo Salinas por Ós-car Murillo.

Los poblanos no estaban conformes con la ventaja mínima y acechaban la meta de los locales. Lucas Cavallini estuvo cerca de anotar con un disparo que pasó por arriba de las redes.

Cuando la afición escarlata abucheaba a su equipo por la falta de gol, Toluca despertó. En una extraordinaria jugada William Da Silva mandó un preciso centro para que Jonatan Maidana fusilara a bocajarro para conseguir un empate en el último suspiro.

El duelo terminó caliente, cuando Felipe Pardo se hizo de palabras con el arquero Nicolás Vikonis y soltó manotazos a Jesús Zavala, lo que le valió una tarjeta amarilla.