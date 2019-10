Agencias

Sábado 5 de octubre de 2019

Nueva York. El explosivo noqueador kazajo Gennady Golovkin y el peligroso ucraniano Sergiy Derevyanchenko, no tuvieron problemas para superar la báscula previo a su combate por el cetro vacante de peso medio de la Federación Internacional de Boxeo, esta noche en el Madison Square Garden. GGG, de 37 años detuvo la balanza en 159.2 libras, mientras Derevyanchenko registró 159 libras, también por debajo de las 160 permitidas. Golovkin dijo que no está interesado en volver a pelear con Canelo Álvarez, quien se medirá con el campeón semipesado Sergey Kovalev el mes proximo, luego de ser despojado de la corona de la FIB por no pelear con Derevyanchenko, el retador obligatorio.