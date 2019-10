El también ex timonel de equipos como América, Puebla y Necaxa agregó que “estos son partidos que hay que jugar, porque a la larga se tienen que disputar para poder ir al Mundial, no hay de otra. Este tipo de equipos nos sirven mucho si los sabemos aprovechar, y al que más le pueden funcionar es a (Gerardo) Martino (técnico de la selección nacional), pues entre más juegue el Tri, mejor”.

Todos los partidos, de alguna forma, ayudan a forjar el carácter de los jugadores. Además, no hay que olvidar que Trinidad y Tobago nos eliminó hace tiempo tras golearnos 4-0 (en las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 1974). En ese entonces se decía que ellos jugaban con pelota cuadrada, el caso es que fuimos a Haití (al premundial) y nos dejaron fuera, ahora ya hemos mejorado mucho, pero eso nos enseñó que no hay que subestimar a ningún rival , mencionó.

Manuel Lapuente, ex técnico de la selección nacional, afirmó que el triunfo (2-0) del Tri frente a Trinidad y Tobago el pasado miércoles no es para cantar victoria, los jóvenes aún tienen muchos detalles que pulir, lo más importante es que se probaron chavos y eso es muy bueno para ellos .

No es para tanto, si nuestros rivales son selecciones que parecen inferiores a la nuestra es porque estamos en la Concacaf, es lo que toca y tenemos que cumplir, claro que estos encuentros nos sirven, y si eso tenemos, pues hay que hacerlo bien , comentó.

Asimismo, indicó que es urgente y necesario regresar a la Copa América y la Copa Libertadores, así como dejar de jugar en estadios de Estados Unidos, pues sólo así el Tri podrá mejorar su nivel.

“Mientras no consigamos regresar a los torneos de la Conmebol vamos a padecer este tipo de cosas, siempre lo hemos hecho. Que nos hayamos salido de esas competencias no tiene perdón y lo estamos pagando. No se trata de que si jugamos partidos moleros o que si enfrentamos a selecciones que no son rivales fuertes, no hay otra opción, nos pasa porque nos salimos de la Copa América, eso fue lo que ocasionó el desastre”, expresó.

El técnico del Tri en el Mundial de Francia 1998 opinó que es absurdo que los directivos del futbol mexicano quieran imponer condiciones para regresar a los torneos de la Conmebol, toda vez que se trata de un asunto fundamental para el desarrollo del balompié nacional.