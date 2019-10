A

cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la ejecución extrajudicial de seis personas y las heridas, en varios casos de gravedad, infligidas a otras 25 víctimas, hoy se cuenta con la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación (SG). Es de reconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión y compromiso enfático, frente a las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos, en el sentido de reiniciar prácticamente toda la investigación y desechar de entrada la verdad histórica de Murillo Karam, quien hasta estos días ha dicho que no todos los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

En ese terreno destacan los padres de los estudiantes desaparecidos, en medio de su dolor y desesperación señalan que ahora tienen esperanza y eso es altamente valorado por ellos y exigen juzgar a Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y a Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).