Sábado 28 de septiembre de 2019, p. 8

Christian Jean y Pablo Cantú conservan la sensación del éxito entre los seguidores de su disco en vivo Al principio del final. Ahora, los jóvenes músicos de Reyno esperan repetir esta experiencia con la grabación de audio y video de su concierto del próximo 18 de octubre en el teatro Metropólitan, donde uno de los invitados sonoros será el material de su más reciente LP, Fuerza ancestral.

Con una calma que denota seguridad, Christian dice: Todo está listo para el Metropólitan. Los planes están claros. Ya tenemos una escaleta de lo que será el espectáculo. Lo que sigue es ensamblar todo a la perfección; pinta para que todo sea muy padre, porque vamos a hacer, vamos a revivir un poco la esencia del rock de los años 70, el rock clásico, onda Zeppelin, Queen, Beatles; revivir el sonido, no tan procesado, un poco más crudo y que todo recaiga en la ejecución de los músicos en el escenario. Los queremos desafanar, un poquito, de efectos visuales, tecnología, metrónomo, secuencias. Lo que no es música lo queremos sacar de la escena y dejar sólo lo que el músico toca. Esto es un poco la dirección que estamos tomando.

El guitarrista y compositor de Reyno aclara: “Los ensayos son mucho más libres, pero requieren de más precisión de cada músico en su instrumento, porque no hay nada que te cubra los errores; ni detrás de una secuencia o de un playback. No, no hay nada que te cubra, entonces, estamos en eso y cargando pilas, con mucha emoción”