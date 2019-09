Agencias

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2019, p. a14

Roma. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, acusó a las autoridades del futbol italiano por tapar la verdad sobre el racismo, al hacer una severa evaluación luego de que no se sancionó a nadie en tres episodios de cánticos discriminatorios durante las primeras cuatro fechas de la Serie A.

Tres jugadores de raza negra –Romelu Lukaku (Inter), Franck Kessie (Milán) y Dalbert Henrique (Fiorentina)– fueron blanco de cánticos racistas, pero nadie fue sancionado por parte de la liga italiana, la federación o la policía. No entiendo el por qué tenemos que tapar la verdad, no hablar sobre lo que ocurre o decir que no es algo grave. Esa no es la manera de proceder , dijo Infantino ayer en una entrevista con Sky Italia. “Es inaceptable, absurdo y sorprendente.

Es terrible, porque Italia es un país que la gente ama, en la que se vive y come bien, donde hay cultura , añadió Infantino, hijo de italianos que emigraron a Suiza. Este se supone que es un país moderno, civil, educado. Y creo que marcha en la dirección incorrecta .

Sugirió identificar a los hinchas responsables de racismo y mandarlos a la cárcel, también instó a la federación italiana que colabore con los clubes y la policía.

El ministro de deportes italiano prometió erradicar el racismo con sanciones más duras y más eficaces. Yo me comprometo a eliminarlo de los estadios durante mi mandato. Incluso a costa de tomar decisiones impopulares , dijo Vincenzo Spadafora en una entrevista con el diario español El País.