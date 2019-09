Ana Mónica Rodríguez

Un drama sobre la vida íntima de tres mujeres que habitan en una comunidad indígena es el eje de la cinta Nudo mixteco, de la realizadora Ángeles Cruz.

No me peleo con quien soy; al contrario, eso me da fuerza y empuje para escribir sobre los rostros de mi gente, con la que conviví muchos años, me conoce y de la cual siento un enorme respaldo , asegura la cineasta.

Cruz, quien nació en Villa Guadalupe Victoria, San Miguel el Grande, Tlaxiaco, enfrentó su realidad al visibilizar en Nudo mixteco las historias de mujeres de esa comunidad oaxaqueña, de la que emigró hace unos años para buscar mejores oportunidades de desarrollo de vida y profesionales.

Cruz ahora se encuentra en el Festival de Cine de San Sebastián, donde llevó este, su primer largometraje, que participará en la sección de Cine en Construcción. Es su primera salida y estamos muy emocionadas porque es su primer certamen; además, buscamos lo que hace falta para terminarla en su fase de posproducción .

Sobre la trama contó a este diario: Es una ficción sobre la vida íntima de las mujeres en una comunidad indígena en la época contemporánea y en el contexto de la fiesta patronal del pueblo. Es la primera película de la productora Madrecine , organismo fundado por la propia Cruz, además de Lucía Carreras y Lola Obando.

En el largometraje, prosiguió la cineasta, se recurre a diálogos en mixteco; también se develan usos y costumbres entretejidos en una trama con tres personajes femeninos que regresan a su tierra natal: una mujer que busca el rencuentro con su marido, otra que plantea el tema del abuso sexual y una tercera mediante la cual se describe una relación lésbica.