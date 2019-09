No se dieron a conocer detalles sobre su captura, pero se difundió una fotografía de la mujer en la que se observa que lleva puesto un collar con un dije de la muerte. Actualmente se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla en espera de que un juez de control en audiencia inicial la vincule a proceso por secuestro agravado.

Elvia y otros tres sujetos detenidos y vinculados a proceso desde julio pasado participaron de forma concertada y coordinada en el secuestro y homicidio del joven, pues La Bruja no sólo puso su casa, ubicada en Xochimilco, la noche del 4 de junio en la que se vio por última vez al joven después de salir de la universidad, sino que ordenó a un cómplice que inyectara un anestésico para mantenerlo inconsciente, dijo el vocero.

De acuerdo con la PGJ sólo falta detener a la ex novia de Ronquillo, conocida como Yuri, quien también estudió mercadotecnia en la misma escuela.

Tras el secuestro del estudiante, cuyo cuerpo apareció envuelto y amarrado en una cobija roja en una zona boscosa el pasado 9 de junio, Lara indicó: Estamos cerca de cerrar el proceso y conocer la historia completa . Comentó que otros delitos pueden sumarse durante el proceso judicial contra La Bruja, quien no se opuso a su detención: Tenemos la información de que fue un asunto sin resistencia y prácticamente sin tener que hacer ningún otro tipo de acción .

No dio detalles sobre el móvil porque aún no se confirma la presunta deuda de más de 500 mil pesos que tenía Norberto con Yuri ni el supuesto parentesco de la ex novia con La Bruja, de quien se dice es su tía.

Hasta el momento son tres los detenidos y vinculados a proceso, mientras otro sujeto fue puesto en libertad luego de que no se acreditó su participación en el caso.