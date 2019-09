De acuerdo con Enrique Melgarejo, promotor de la historieta nacional, “Rubén Armenta y El Monito tuvieron una trayectoria de 22 años en la industria del cómic, pero eso no es lo que recordamos de él: será recordado en el medio porque Rubén nos inspira a ser mejores, a que no importa si no sabes dibujar; si sabes hacer bolitas y palitos y tienes creatividad, puedes hacer algo en este medio”.

Destacó asimismo que Armenta demostró “que no importan las dificultades que uno tenga, que no hay pretexto alguno que limite la imaginación y las ganas de querer crecer; no aceptar un: ‘no puedes hacerlo’, nunca decir: ‘no puedo’. La creatividad no está limitada y él lo demostró, ya que no sólo era parte del medio del cómic, sino también del cine; era guionista y director de cortometrajes con más de 10 trabajos en su filmografia. Él no era, es un ejemplo de tenacidad”.

Rubén fue bien querido por los actores de la escena comiquera mexicana. La ilustradora Tehani Farr, cuyo trabajo comienza a ser apreciado internacionalmente, dijo en Facebook que Armenta estaba siempre animado y tan jovial, con una positividad incomparable en todo momento. De las primeras personas que conocí en el medio del cómic en México; siempre lo vi como a una gran persona. Con una vibra vivaz, súper positivo y una espontaneidad contagiosa sin igual .

Retrospectiva: Rubén Armenta, El Monito, de entrada libre, se realiza hoy a las 17 horas en CinEspacio24 (Álvaro Obregón 185, piso 4, colonia Roma, Ciudad de México).