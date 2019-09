H

oy hace 35 años La Jornada salió por primera vez a la circulación. En aquel ya lejano 1984 un grupo de periodistas, académicos, artistas y activistas sociales y políticos se propuso y logró organizar un periódico independiente que recogiera las versiones y las voces del México que no existía para una masa mediática plegada casi sin excepciones al discurso oficial: sindicatos y organizaciones campesinas independientes, opositores al gobierno, comunidades y grupos indígenas, ambientalistas y defensores de derechos humanos, colectivos de mujeres y de la diversidad sexual y movimientos estudiantiles, entre otros, no solían ser sujetos dignos de mención para los diarios, radiodifusoras y televisoras de la época, como no fuera para difamarlos y tergiversar sus causas y sus denuncias.

La Jornada se proponía, además, contribuir a la democratización efectiva del país, a la defensa de la soberanía nacional, a la conservación de mecanismos de justicia social –que ya empezaban a ser demolidos bajo el avance aún discreto del dogma neoliberal–, al principio de rendición de cuentas de las autoridades y al establecimiento de un verdadero estado de derecho que permitiera dejar atrás miserias institucionales como las tristemente célebres facultades metaconstitucionales de la Presidencia.

Tal ideario habría de impulsarse mediante un ejercicio periodístico fiel a la verdad, responsable, mesurado e independiente y alejado del sensacionalismo y el amarillismo.

Como era de esperar, semejante proyecto informativo fue recibido con animadversión por los sectores políticos y sociales que empezaban a conformarse como una oligarquía y como una red de enriquecimiento dudoso, encubrimiento y complicidad.