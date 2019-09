E

l Observatorio Internacional del Salario Digno de la Universidad La Salle, en su boletín informativo más reciente, ha hecho públicos los resultados de un estudio que demuestra que el volumen de empleo en México no se vio afectado por el incremento salarial registrado. En enero de este año el salario mínimo aumentó 16.2 por ciento, al pasar de 88.36 a 102.68 pesos, el incremento más significativo desde hace 36 años. En la recién creada Zona Económica Salarial, que comprende los municipios fronterizos con Estados Unidos, el aumento fue de cien por ciento llegando a 176.72 pesos. A diferencia de lo que concluye este estudio, el Banco de México (BdeM) en el informe trimestral abril-junio de 2019 afirmó que el aumento salarial influyó en la desaceleración del empleo formal en 2019.

La explicación de la diferencia de opinión entre BdeM y La Salle se localiza en lo que se compara. En medios y en el informe del banco central se compara lo que pasó con el empleo en el primer semestre de 2019 respecto al mismo semestre del año anterior, De acuerdo con esta perspectiva, el empleo se desaceleró ya que en los primeros seis meses de 2018 se crearon 530 mil nuevos puestos de trabajo y en este año el dato fue de 306 mil empleos. La comparación, de acuerdo con la Universidad La Salle, es errónea: considera que es necesario considerar que 2018 fue el año final de un gobierno y 2019 el inicial de otro. Si se revisa la información de los últimos 72 años, es decir 12 sexenios, se observa que en 10 de ellos el comportamiento de la tasa de crecimiento del empleo es mayor en el año final de una administración que en su año inicial. La excepción la constituye la administración de López Mateos, ya que la de López Portillo enfrentó un verdadero colapso en 1982, su año final.

Este señalamiento de La Salle es claramente atendible: por su naturaleza claramente cíclica (sexenal), lo que debe compararse son los años iniciales de las diferentes administraciones.

Así las cosas, en el primer semestre de Peña Nieto se crearon 300 mil 689 empleos, en tanto que en el de Andrés Manual López Obrador fueron 306 mil 14 empleos. De este modo, la creación de empleo no cayó, sino creció ligeramente. Por esto, no puede señalarse que la generación de empleos nuevos se desaceleró. Consecuentemente, es absolutamente claro que el significativo aumento salarial de principios de este año, que marca un cambio de rumbo fundamental en la política salarial, no tuvo impacto en la generación de empleo. Consecuentemente la conclusión del BdeM es inconsistente.