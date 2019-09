La iniciativa de esta administración consiste en que el Servicio de Protección Federal, el cual se ha convertido en opción de empleo para los elementos de la Policía Federal que no quieran ser transferidos a la Guardia Nacional, cambie su denominación para que no se confunda con la Policía Federal y se mantenga como institución que cobra a las secretarías y organismos de la Administración Pública Federal por cada servicio.

La perspectiva es tener a 40 mil agentes altamente entrenados para mejorar los niveles de seguridad y que no haya corporaciones privadas que no solamente realicen estos trabajos, sino impedir que cuerpos ajenos al gobierno –Cusaem es una institución privada– obtengan información sensible, no sólo sobre quiénes entran y salen de cada institución, sino que también conozcan los movimientos de los altos funcionarios y la documentación que se elabora en cada dependencia.