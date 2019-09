▲ La investigación se realizó en placentas donadas por 28 nuevas madres. La imagen, durante un ultrasonido. Foto Ap

Eso no es prueba de que el hollín realmente atravesara la placenta para llegar al feto ni que cause efectos adversos, advirtió Yoel Sadovsky, del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, experto en placenta que no participó en la investigación.

Carbono negro

Sin embargo, sólo encontrarlo en la placenta es importante , agregó Sadovsky. La siguiente pregunta sería cuánto de estas partículas de carbono negro necesitan estar ahí para causar daño .

Los científicos ya tienen pistas obtenidas a partir de estudios en animales de que las partículas podrían alcanzar la placenta, pero el estudio del martes es el primero realizado con placentas humanas.

Los investigadores escanearon placentas de 10 madres que viven en áreas altamente contaminadas y 10 de zonas poco afectadas. Entre más exposición a la polución, más partículas contaron.