Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2019, p. 32

La aplicación efectiva de la procuración de justicia y la seguridad ciudadana en la Ciudad de México siguen siendo las principales demandas por resolver, señalaron la procuradora, Ernestina Godoy, y el jefe de la policía, Jesús Orta.

Al asistir al primer Informe de Gobierno que rindió Claudia Sheinbaum ante el Congreso, Godoy comentó que en materia de procuración de justicia todavía nos falta, pero estamos trabajando .

Mientras que el secretario de Seguridad Ciudadana admitió que la seguridad sigue siendo la principal prioridad, la principal demanda .

Entrevistado en la calle de Donceles antes de ingresar a la sesión solemne del Congreso con motivo del Primer Informe, Orta Martínez dijo que el reto es no sólo avanzar en el combate al crimen sino en generar un cambio en la percepción de la ciudadanía.

Mencionó que hay un trabajo coordinado con otras instancias de seguridad y eso es lo que nos ha generado hoy un escenario donde podemos decir que empezamos a avanzar en materia de recuperar la seguridad y la paz .