El arquero americanista dijo que no menosprecia la rivalidad con los felinos, pero el duelo ante Guadalajara es el que paraliza a todo el país .

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 14 de septiembre de 2019, p. 9

Con una frase fría y honesta, el arquero del América Guillermo Ochoa dejó claro el lugar que tiene en su plantel el duelo ante Pumas al aceptar que es un encuentro de gran intensidad, pero sólo lo considera como un partido clave , porque al único al que le atribuye la categoría de clásico es el que juegan contra el Chivas.

Sin faltarle al respeto a nadie, pero desde mi punto de vista, el único clásico es el que tenemos con Guadalajara, es el clásico nacional y el que paraliza a todo el país , dijo Ochoa, quien incluso no guarda recuerdo alguno de la más reciente ocasión que se midió con los felinos. La verdad es que no me acuerdo , aceptó con sinceridad.

El arquero no menosprecia la rivalidad deportiva que por años se ha forjado entre ambos al reconocer la euforia que desatan las aficiones de estos equipos cuando se encuentran y el ambiente que envuelve a los jugadores en la cancha, pero señaló que aunque pasen los años las Águilas son el rival a vencer y enfrentarlo se vuelve un clásico para cualquier rival .

Aceptó que jugar ante Pumas es importante para nosotros en el calendario y por la rivalidad en la capital. Sabemos lo que significa para los felinos enfrentarnos y como tal asumimos la responsabilidad .

Su compañero, el mediocampista Guido Rodríguez coincidió en que vencer al América siempre viste al adversario , por lo que tienen la encomienda de mantener la jerarquía que han conseguido en la cancha.