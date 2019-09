La contrición duró poco. La semana pasada, Macri volvió a expresar que en su gobierno están convencidos de que la elección no sucedió … (sic), añadiendo que el problema de la debacle financiera no fue su política económica, sino unas elecciones democráticas.

Al día siguiente, ostensiblemente demacrado, Macri culpó a los electores de haber votado mal (sic). Y luego, en menos de 24 horas, pidió perdón por el exabrupto, diciendo que no había dormido bien (sic). Mientras que en la provincia de Buenos Aires, la justicia electoral detenía a un funcionario macrista que empezó a gritar ¡esto no ocurrió! , rompiendo las planillas de los resultados en la mesa que había fiscalizado.

Perón decía: No hay peor cosa que un bruto con inquietudes . Borges decía: La democracia es un abuso de la estadística . Y así, con el terreno política y culturalmente abonado en el ADN del ser nacional, las llamadas neurociencias instalaron el culto a la paradoja, logrando que los argentinos votaran en contra de sus intereses.

Borges y Perón (¡vaya oxímoron!) veneraban las paradojas. El líder de los trabajadores las usaba metafóricamente para sortear los entresijos del poder, y al autor de Borges y yo le encantaba sorprender al lector: No se cuál de los dos escribe esta página .

¿Bipolaridad? ¿Esquizofrenia? No voy a incursionar en disciplinas ajenas al oficio. Aunque vale recordar que un presidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, fue destituido en 1997 por insania mental . A más de que en su momento, la canalla mediática argentina se regodeó, ferozmente, asegurando que Cristina Fernández de Kirchner padecía el síndrome de Hybris .

Entonces, por asociación, vino a mi mente el célebre cuadro Esto no es una pipa, de René Magritte. La imagen del pintor surrealista belga representa, en efecto, una pipa. Pero la aclaración al pie de la obra niega tal realidad, con una afirmación contraria a lo mostrado en la imagen. ¡Bingo! La provocación dio resultado, y es paradójico que críticos sagaces concluyeran que imagen y texto son líneas y puntos trazados sobre un papel.

Le dejo el ejemplo para que lo piense. Después de todo, un ex ministro de Educación de Macri, Esteban Bullrich, había dicho: Debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre . En tanto que de su lado, el comunicólogo Walter C. Medina aseguraba que el periodismo aceitado del macrismo practicaba una dudosa técnica que seduce y logra inocularse en quienes no saben distinguir entre lo abstracto y lo concreto.

Vayamos a lo real. Es decir, la pipa. Por ejemplo, el comentario de la vice de Macri, Gabriela Michetti, cuando propuso suspender por un tiempo , los comicios parlamentarios de medio periodo. El clima político está tiñendo todas las cuestiones , dijo la número dos del equipo de oligarcas y CEO que odian la política. Añadiendo: Cada vez que tenemos elecciones se empieza a hacer un lío horrible .