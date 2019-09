T

radujo la Biblia bajo condiciones muy adversas. Casiodoro de Reina huyó del Monasterio de San Isidoro del Campo, cerca de Sevilla, en el verano de 1557. Durante 12 años vivió en distintas ciudades de Europa, con la esperanza de tener mejores condiciones para ver cumplido el proyecto de su vida: la publicación de la Biblia en español. Vería coronado su esfuerzo en septiembre de 1569, hace 450 años, con la impresión de la llamada Biblia del oso.

Cuando Reina salió de España ya circulaban traducciones de la Biblia en alemán, inglés, francés e italiano, gracias a la dedicación de distintos traductores que formaron parte del movimiento de la Reforma protestante. Uno de los postulados de dicho movimiento fue trasladar el mensaje bíblico del hebreo y griego al idioma de cada pueblo. Francisco de Enzinas publicó en Amberes (1543) la primera traducción al español del texto griego del Nuevo Testamento. En 1556 otro español, Juan Pérez de Pineda, vio salir de una imprenta en Ginebra (no de Viena, como erróneamente escribí en la entrega anterior) su traducción neotestamentaria, que en cierta medida fue una revisión del trabajo de Enzinas.

Reina llegó a Ginebra a finales de 1557. Inicialmente entusiasmado con la reforma teológica y eclesiástica encabezada por Juan Calvino. Se unió a la iglesia de feligresía mayormente italiana que pastoreaba Juan Pérez de Pineda, quien años antes había salido de Sevilla por temor de que lo apresara el Tribunal del Santo Oficio.

Poco a poco Reina fue marcando distancias con Calvino y sus discípulos. No permaneció mucho tiempo en Ginebra, más o menos un año, porque estaba en desacuerdo con Pérez de Pineda respecto de las directrices oficiales de la Iglesia de Ginebra para con los anabautistas. Además Reina rechazaba el rigor contra otros protestantes que mantenían diferencias doctrinales con Calvino y su círculo.