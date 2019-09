E

l canciller Marcelo Ebrard se afanó en resaltar que la estrategia mexicana ha sido exitosa. Que el reprobable giro marca 4T en materia migratoria hubiese coincidido puntualmente con las exigencias del gobierno de Donald Trump habrá de ser entendido como una mera coincidencia: hemos hecho, por nuestra voluntad, lo mismo que nos exigía la potencia vecina; que nadie pretenda obligarnos a realizar lo que nosotros solos podemos emprender un segundo antes de que nos intenten castigar por incumplidos. Dominados, pero muy dignos.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores entregó cuentas a satisfacción del vicepresidente y el secretario de Estado de Estados Unidos. Luego, el momento cumbre: menos de diez minutos de audiencia con Donald Trump en la Casa Blanca a cambio de la entrega de una larga historia diplomática mexicana de apoyo a los migrantes y de ejercicio del verdadero asilo.

La amenaza naranja nos dio palmaditas en la espalda y un boceto de estrellita en la frente. Boceto porque, a fin de cuentas, Washington reiteró que México debe hacer más (una declaración oficial del gobierno estadunidense que resultó fría y distante, a diferencia del enfoque optimista de Ebrard). Y México ya ni siquiera pudo hablar más del apoyo gringo a proyectos de desarrollo económico y social en Centroamérica, aunque el nuevo entretenimiento sustituto se refiere a la pretensión de congelar el tráfico de armas de fuego hacia México. Mmm.

Batalló Irma Eréndira Sandoval Ballesteros para asumir que debe investigar la disparidad entre la declaración patrimonial de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y las pruebas y evidencias aportadas por la reportera Areli Quintero respecto a una masa de propiedades inmobiliarias del ex secretario de Gobernación (con Miguel de la Madrid como presidente) y ex gobernador de Puebla (con Carlos Salinas de Gortari) que no incluyó en la mencionada declaración patrimonial.