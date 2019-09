▲ Alejandra Guzmán en el Machaca Fest, que se celebró en Monterrey en junio pasado. Hoy sale a la venta su nuevo álbum, Live at the Roxy. Foto MediosyMedia

Luego de admitir que se tomó un tiempo para meditar sobre este conflicto, Guzmán expresó: que todo mundo se meta en un asunto de madre e hija... Voy a decir que nací de una mujer trabajadora; me enseñaron a trabajar, nadie me regala nada .

Guzmán dijo que su hija decidió vivir en Miami y no quiere regresar a Mexico debido a la incertidumbre que vivimos, lo cual entiendo. Acaban de robar mi casa. Gracias a Dios yo no estaba .

La cantante presentó ayer a los medios de comunicación su nuevo disco, Live at the Roxy, en el cual rinde homenaje a clásicos del rock en español.

En el auditorio del sello Universal Music, repleto de medios de comunicación, afirmó: Cuando quiera acercarse sabe que aquí estoy .

Además, si todo fuera cierto, si la acusación de que yo con el galán, no, no estaría tan tranquila; estoy en paz, soy honesta y siempre a todos ustedes les he enseñado quién soy. No me escondo, ni miento, ni tengo amoríos con la gente. Eso es totalmente falso. Soy la madre que le tocó y espero que un día tenga hijos y pase a otro plano .

Con 30 años de trayectoria, Guzmán recordó que ha atravesado por enfermedades, cuatro bacterias, 30 operaciones y mutilaciones en toda la espalda. Si no he muerto es porque arriba me quieren mucho y tengo un ejército de ángeles . Todo lo que no me ha matado me ha hecho más fuerte , puntualizó.

Ahora, Alejandra Guzmán se encuentra entusiasmada por su disco, que lanza hoy, donde precisamente hay un tema dedicado a Frida Sofía, titulado La vida sigue, además de temas como Viento (Caifanes), De música ligera (Soda Stereo), Oye, mi amor (Maná), y No voy en tren (Charly García), entre otras. Esta selección es un agradecimiento, por inspirarla y haber encendido en ella la llama de la música. Vuelvo a mis raíces .

La cantante actúa mañana en la Arena Ciudad de México.