Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 5 de septiembre de 2019, p. 37

Integrantes de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (Anpmi) solicitaron al gobierno federal que institucionalice el 5 de septiembre como el día nacional de la mujer indígena.

Aunado a esto, demandaron que se garantice el derecho a la participación política del sector, el acceso a la tierra y a la justicia comunitaria y estatal, a tener traductores e interpretación en todos los espacios, sobre todo en el legal, a la salud y a la no violencia.

Sobre la petición de establecer esa conmemoración en el calendario cívico, Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), expuso que lo ideal es que se hiciera un decreto .

En el conversatorio Mujeres Indígenas, una agenda urgente, realizado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, Rosenda Maldonado Godínez, de la Red Nacional de Mujeres Indígenas por la Madre Tierra y Territorio, señaló que una de las mayores desigualdades que se vive en México es el acceso a la tenencia de la tierra: de los 29 mil 18 ejidos, sólo 21.79 por ciento de los ejidatarios son mujeres .

Lamentó que más de 70 por ciento de la tierra en las comunidades y ejidos esté en manos de los hombres y acotó que esto se debe a que el reparto agrario no se realizó con perspectiva de género. Subrayó que al no ser propietarias, no están en las asambleas ejidales y no pueden acceder a la toma de decisiones.