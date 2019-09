Rabdoll, guitarrista y más reciente miembro, explicó que el disco está dividido en dos: el lado A contiene los nuevos temas That you feel, Shut the gun, Rege y Heritage, mientras el lado B se compone de cuatro nuevas versiones de temas ya publicados, como es el caso del éxito Violenta, con la intención de darles más fuerza para tener mayor interacción con las personas .

Partimos de que Oxomaxoma es una mutante que, dependiendo de sus integrantes, será el camino que tomará para crear, y en este periodo el Androide Prosumer se profundiza en la electrónica y se fusiona con la guitarra hard de Rabdoll. Con el trío veo con mucha vitalidad y fuerza a Oxomaxoma, proyecto que ha sobrevivido pese a todo , sostuvo Álvarez.

Historia polifacética

Oxomaxoma fue fundada en 1976 por Álvarez y Romo, pero debutó en 1980 con un concierto en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco.

Su trabajo sonoro se ha caracterizado por experimentar con instrumentos convencionales con otros poco ortodoxos –que van desde chatarra, juguetes o hasta cualquier objeto– los cuales mezclan con grabaciones de voces de programas televisivos, películas o señales de radio, además de ruidos ambientales.

Presentarán Industrial Body Music el 11 de octubre en el club nocturno Real Under (Monterrey #80, colonia Roma), en cuya sesión también se escucharán los álbumes compilados The Ramdom Experience of Nothing, del músico de electrónica Bishop, y México underground, del diyéi Dimitri Berzerk.