Harvey no aceptaba un no por respuesta, así que él piensa que todas sus relaciones sexuales han sido consentidas , dijo una de sus víctimas.

Las denuncias de abuso sexual contra Weinstein salieron a la luz en octubre de 2017 por medio de los periódicos The New York Times y The New Yorker.

Tras las publicaciones, se supo que más de 80 mujeres, incluidas estrellas como Gwyneth Patrow, Angelina Jolie, Mira Sorvino y Rose McGowan, reportaron esas experiencias con Harvey, quien negó cualquier sexo no consentido.

A consecuencia del escándalo, el productor fue despedido de su compañía y expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y otras asociaciones profesionales.

El 9 de septiembre se iba a celebrar el último juicio, pero la aparición de nuevas acusaciones de la actriz Annabella Sciorra, que denuncia una violación en 1993, aplazaron la audiencia al 6 de enero.