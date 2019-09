Juan Manuel Vázquez

El furor que provocó la inesperada victoria de Andy Ruiz sobre el británico Anthony Joshua tiene un episodio definitivo en diciembre. Ayer el primer campeón mexicano de peso completo viajó con su equipo a Arabia Saudita, donde será celebrada la revancha, para iniciar la gira promocional y harán un par de visitas más, a Londres y Nueva York, sin pasar por la Ciudad de México o Los Ángeles, escenarios en los que Ruiz sería el héroe local.

No nos tomaron en cuenta , dice Manny Robles, entrenador de Andy Ruiz; a pesar de que es el campeón del mundo, la promoción es para que Anthony Joshua esté lo más cómodo, eso es lo que pesa a la hora de la pelea: quién organiza y para quién .

Después de que noqueó a Joshua, en un combate donde nadie le concedía alguna posibilidad de ganar, Ruiz se volvió un fenómeno mediático. Cuando se confirmó la revancha, sin embargo, otra vez flotaron sobre él las dudas de si podrá vencer de nuevo al británico.