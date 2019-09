Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 3 de septiembre de 2019, p. a10

Mientras otros técnicos sufren y fácilmente son cesados, Gabriel Caballero asegura que está firme en el timón, pues los directivos de los Bravos de Ciudad Juárez confían en mí, confían en nuestro trabajo y saben que es cuestión de tiempo para que esto se haga fuerte .

Luego de conquistar su segunda victoria del torneo y tras la presentación este lunes del atacante uruguayo Diego Rolán, Caballero señaló que pese a la falta de triunfos, acá no hubo ninguna situación como para que se pensara que se iba a romper este proceso. Estoy agradecido con mi directiva, siempre me han mostrado ese apoyo que me da tranquilidad de seguir pensando, trabajando y conformando al equipo .

No obstante reconoció que les urgía sumar. Claro que esos tres puntos nos dan mucha tranquilidad a nosotros, a la institución y a la directiva para seguir fortaleciendo el proyecto .

En cuanto a los ceses de cuatro técnicos en lo que va del torneo Apertura 2019, admitió que los resultados son los que te mantienen y hay gente que tiene más paciencia, otras menos .

El triunfo frente al Monterrey hizo subir un peldaño a los fronterizos en la tabla de cocientes, pero el timonel argentino naturalizado mexicano precisó: “No pienso en el cociente, sino en sumar, una cosa lleva a la otra. El equipo debe generar esa regularidad que refleje lo que se hace en la cancha… ¡no era justa la cantidad de puntos que teníamos!”