De la redacción

Periódico La Jornada

Lunes 2 de septiembre de 2019, p. a11

Correas de un mismo cuero es el título de un libro de poesías y relatos que forman parte de la vida del actor José Carlos Ruiz. Los textos fueron escritos a lo largo de casi 50 años, entre 1958 y 2015, sin ninguna finalidad , sólo la de desarrollar una idea, de acuerdo con el zacatecano.

En esos baches que mi profesión propicia, cuando no hay que hacer, no hay llamado y no hay papel que interpretar, para no volverse loco, muchos compañeros viajan, beben, duermen, fuman, y a mí me dio por escribir , abundó Ruiz.

El libro, editado por la Fonoteca Nacional y el Sistema de Radio y Televisión de Zacatecas, fue presentado en la 32 Feria Universitaria del Libro, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.