os numerosos comentaristas de los poemas homéricos han concluido a lo largo ya de milenios que se trata de palimpsestos de cantos, relatos y mitos rescritos, ajustados, reinventados por manos irreconocibles. Son, pues, un producto colectivo de las eras helénicas. Esto permite concluir, al tenor de la nueva sensibilidad, o la nueva conciencia, que desde siempre la mujer fue nigger of the world. Pedro Henríquez Ureña señalaba, además, su impronta en todos los cantos épicos de Occidente. En términos actuales resultan machistas y violentos a un grado que el plural Homero no tuvo, pues su sutileza sigue insuperable. Y su belicismo no es propaganda, permanece como una cátedra de buen periodismo, al igual que Herodoto. A Hesíodo, el de Trabajos y días, también debemos un fascinante Catálogo de las mujeres.

La pensadora ucranio-francesa Rachel Bespaloff buscó la huella en los relatos bíblicos y el cristianismo. Sólo que ni la Ilíada ni la Odisea, anteriores al sentido de la culpa, se usaron para inventar religiones y, de algún modo, ella misma lo señala, se burlan de esos dioses demasiado humanos. Habla de la comedia de los dioses. Bueno, existe una parodia antigua, la Batracomiomaquia. Nada nuevo bajo el sol. Hoy resulta fácil cargar la tinta del machismo en la Ilíada. Su riqueza es mayor. Alfonso Reyes nos recuerda que los ideales homéricos son un inventario de valores para nuestra civilización , por la ausencia de complicaciones y motivaciones enfermizas . Su moralidad no se encamina tanto a ganar el favor divino cuanto a conservar la dignidad humana sobre la base de la razón y el bien social . Por ello, la renovada lectura del poema es tan estimulante: tiene lugar para la dignidad y la calidad humana de las mujeres, más que casi toda la posterior literatura épica y mítica.

Mientras Simone Weil lee la Ilíada como unos desastres de la guerra goyescos, Rachel Bespaloff, también impresionada por Goya, analiza las sinrazones de los dioses y el inapelable destino de los hombres y las mujeres que sirven de entretenimiento a unas divinidades aquejadas de aburrimiento, prebíblicas, irresponsables.