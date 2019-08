De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 30 de agosto de 2019, p. 6

La noche del 17 de agosto de 1969, en el escenario de Betel, Nueva York, se escucharon los acordes de Good Morning Little School Girl; alrededor de las 10 de la noche, los asistentes se prendieron con I’m Going Home. Al terminar la canción, la banda que la interpretó en el Festival de Woodstock, Ten Years After, ingresó a la historia mundial del rock, y su líder, Alvin Lee, se volvió leyenda.

A 50 años de ese suceso llegan Chick Churchill y Ric Lee, dos de los músicos fundadores de Ten Years After para presentarse en nuestro país.

Con el teclado de Chick Churchill y la batería de Ric Lee, la banda conserva su sonido primigenio. Para su debut en México los acompañan Marcus Bonfanti, guitarrista y cantante ganador del premio British Blues como mejor compositor, y el legendario bajista Colin Hodg-kinson, quien ha tocado con Whitesnake, Mick Jagger, Jon Lord y The British Blues Quintet, entre otros grupos. Éstos se unieron a la banda en 2014 y participan en el álbum de estudio más reciente de Ten Years After, A Sting in the Tale (2017).

El set de Woodstock

En charla con los medios, tanto Chick, como Ric dieron a conocer parte del repertorio a tocar este viernes; destacaron que interpretarán el set completo ejecutado en Woodstock; desfilarán cortes clásicos como las ya mencionadas Good Morning Little Schoolgirl y I’m Going Home, y otras como I Woke Up This Morning, Love Like A Man, The Hobbit and Choo y Choo Mama. Igualmente, se escucharán temas recientes, como I Say Yeah y One of these Days.