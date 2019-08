El también ex jugador del América reconoció que los futbolistas no denuncian la falta de pagos debido a que sienten temor antes posibles represalias de los directivos. Sin embargo, estimó que si los futbolistas son muchos y se unen, a lo mejor sí pueden lograr algo, pues a final de cuentas están peleando por lo que es suyo .

No obstante, para el More, quien vivió en carne propia los problemas existentes en el Veracruz en torno al tema salarial, dicha medida será eficaz siempre y cuando se le de un ultimátum a la institución jarocha y a su propietario, Fidel Kuri Grajales.

Detener la Liga Mx para tratar de resolver el problema de adeudos que existe en el Veracruz no servirá de nada si a partir de ahí la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no aplica medidas radicales en el caso, consideró Juan Carlos Mosqueda, ex jugador del conjunto jarocho.

Indicó que la mala racha por la que atraviesan los Tiburones Rojos es consecuencia del gran cúmulo de malas decisiones, de la pésima organización que ha existido en el equipo durante años y de la falta de planeación para liquidar los adeudos. Al final los alcanzó la avalancha de problemas y es lo que están cosechando. Ojalá tengan la posibilidad de salir pronto de esta situación, pero la verdad, se ve un panorama muy oscuro .

Apuntó que más allá del aspecto futbolístico hay muchas otras situaciones que no están al alcance de los jugadores y me parece que éstas son las que han provocado que el equipo esté hundido en este bache, son claros indicadores de que están haciendo las cosas mal .

El otrora delantero estimó que para salir de esta situación el cuadro jarocho necesita organización, que alguien llegue a poner orden y tome las riendas del equipo, pero sobre todo, que el dueño le permita trabajar para sacar adelante al plantel, pues es una plaza importante, que no hace mucho competía para estar en primera división .

Mosqueda opinó también que es injusto que el Veracruz, que esta temporada pagó 120 millones de pesos para mantener su lugar en la primera división, “tenga tan malos resultados y le permitan seguir en el máximo circuito, mientras a otros equipos de la Liga de Ascenso, con mucha más calidad, no los dejan ascender.