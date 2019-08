La estrategia oficial no acabó con el narcotráfico, sólo modificó su composición y formas de operar. Algunos grupos de autodefensa incursionaron (o regresaron) a la industria criminal. Según el ex secretario de Seguridad Pública del estado Juan Bernardo Corona Martínez, al menos cuatro de estas organizaciones delictivas se ­disputan el control territorial en la región: el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reductos de Los caballeros templarios, Los Viagras (antiguos sicarios del Chango Méndez) y sus aliados de La nueva familia michoacana. Como lo demuestra la denuncia de Hipólito Mora, tampoco terminó con la inseguridad. Ésta permanece.

ipólito Mora fue uno de los fundadores de las autodefensas michoacanas en 2013. Apenas el pasado 15 de julio, anunció por su perfil de Facebook: Le informo al gobierno federal y estatal, que desde hoy traeré conmigo un rifle y una pistola, y cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme va a tener que asesinar, porque vivo ni a la cárcel me llevarán, ni me desarmarán .

Pero no toda la situación es parecida a la que había antes de 2013. En Coalcomán, Chinicuila, Coahuayana (y en parte Aquila) subsisten autodefensas que cuentan con gran legitimidad social. Un caso aparte es el de la policía comunitaria de Ostula y sus 24 grupos nombrados en asamblea, que emana directamente de la comunidad. En la misma dirección caminan los servicios de seguridad de Pomaro. Igualmente legítimos son las guardias comunitarias de Cherán y de otras comunidades de la Meseta Purépecha. En Tancítaro, los grandes productores de aguacate financian sus cuerpos de seguridad y los han institucionalizado en el Cuerpo de Seguridad Pública de Tancítaro (Cusept).

Héctor Navarrete, el dirigente de las autodefensas de Coahuayana (en la frontera con Colima), goza de enorme prestigio y buena reputación en la población. Su conducta es intachable. Tienen el control de la seguridad municipal del lugar. Cuentan con el apoyo de la Cámara de Comercio local. Su éxito en la lucha contra la inseguridad es relevante. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), en los últimos cinco años se han producido solamente 11 homicidios dolosos, dos casos de extorsión –en los que se detuvo a los responsables– y ningún secuestro.

Las autodefensas en Chinicuila surgieron a partir de un consejo popular formado en 2003, que fue, también, el facilitador de la organización comunal. El concejo obliga a las autoridades (incluido el presidente municipal) a acatar la voz del pueblo. De él dependen 40 encargaturas del orden, cada una formada a su vez por un promedio de 20 ranchos.

Otro es el caso de Tepalcatepec, cuna de las autodefensas. Allí Juan José Farías, El Abuelo, ahora enfrentado al CJNG (que le declaró la guerra y puso precio a su cabeza en un video), mantiene el control del municipio. Tres veces ha estado preso y las tres ocasiones ha quedado en libertad. Más allá de sus relaciones peligrosas , muchos de sus paisanos lo consideran un héroe desde que derrotó a sangre y fuego a Los Zetas.

Los dirigentes auténticos de las autodefensas son representantes locales o municipales, no líderes estatales autoproclamados. Surgidas de un problema de inseguridad real no resuelto, diversas regionalmente, legítimas en algunos municipios y cooptadas por el narcotráfico en otros, son un fenómeno al que el Estado debe dar respuesta diferenciada. No son iguales; no se les puede tratar de la misma manera.

