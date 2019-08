Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2019, p. 7

En un recorrido por casas de la frontera de México con Estados Unidos, mientras buscaba locaciones para una de sus películas, Guillermo Arriaga notó que muchas familias de la zona habían colocado altares dedicados a sus hijos muertos en batalla, situación que lo llevó a reflexionar sobre la relación que hay entre ambos países. De ahí surgió No One Left Behind, cinta más reciente del director y escritor mexicano que será proyectada fuera de concurso en el Festival Internacional de Cine de Venecia Mostra, que comienza mañana.

Filmada en el poblado de Zaragoza, Coahuila, es un mediometraje que aborda la historia de una familia humilde que pierde a un hijo al servicio del ejército estadunidense.Del otro lado están los compañeros del joven soldado, quienes acuden a la casa del mexicano con la intención de rendir honores a su colega caído. De este encuentro surgen situaciones que llevan a los personajes a reflexionar en torno a las necesidades mutuas y los puntos de convergencia que puede haber entre ambas sociedades en un contexto como el actual.

De acuerdo con Arriaga, No One Left Behind pretende transmitir una visión más humana de las relaciones que se dan en un punto geográfico en el que dos culturas distintas conviven.

Para el director, es importante dar otro tipo de mensaje sobre esta relación, pues en estas sociedades hay una integración mucho más amplia que la que desde el centro podemos observar .

Separación de las sociedades