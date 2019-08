E

n los últimos días se suscitó una división en las filas del grupo de senadores de Morena, con motivo de que el presidente de la mesa directiva, Martí Batres, no fue relecto. Batres se dice víctima de una maquinación del jefe de la bancada, Ricardo Monreal; lo acusa de que dejó votar a senadores que no son de su partido. La pregunta del sondeo de esta semana: ¿a quién describe el calificativo trepador utilizado recientemente por el presidente López Obrador? Una mayoría de los participantes –61 por ciento– indica que a Monreal.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 2 mil 781 personas. De Twitter, mil 692; de El Foro México, 475, y de Facebook, 614. A continuación, algunas opiniones.

Twitter

Monreal siempre ha trepado:

Trepó a diputado federal del PRI y se inconformó.

Trepó en 1998-PRD a gobernador y quiso regresar al PRI. Trepó en 2015 por Morena a la delegación Cuauhtémoc, y entra al quite AMLO porque quería ser jefe de Gobierno.

Trepó en 2018 por Morena a senador y ahí está el conflicto.

Ignacio Alvarado @ignacio38550632

Lo peor que le puede pasar a @PartidoMorenaMx es que se PERREDICE, @martibatres, @RicardoMonrealA, @yeidckol ¡deben sentarse a dialogar!

Semiótica @jm_aguilera_a

Es válido que alguien tenga aspiraciones, en este caso presidenciales, pero intentar con base en lo que sea hacerse de una candidatura no es bueno. Si Monreal quiere ser presidente, que se lo gane, no que lo quite.

@FilipoOcadiz

Martí ha tenido fallos, desde la leche Betty hasta el concierto en Bellas Artes de La Luz del Mundo; pero siempre ha sido un hombre congruente consigo mismo. Monreal, en cambio, es un lastre: impedir la filmación de Roma, hacer un megaberrinche por no ser jefe de Gobierno, etc.

Rodolfo Peña @RodolfoPenia

Son una vergüenza para Morena y nuestro Presidente.

Mary @boticeli14

¡Cuidado! Empiezan con divisiones y ahí les va pegar la derecha y el pueblo en las urnas; no hay que dejar que suceda esto, porque la ciudadanía sigue confiando en los diputados y senadores de Morena.