n el contexto de la reunión para definir el Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de la Alianza para el Gobierno Abierto, el martes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que la dependencia a su cargo estableció contacto con grupos de autodefensa de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. De acuerdo con la funcionaria, los encuentros sostenidos por el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, tuvieron como interlocutores a integrantes de estas agrupaciones que buscan desmovilizarse, dejar las armas, y, con la ayuda del Gobierno federal, desarrollar proyectos productivos que les permitan reintegrarse de manera plena al ámbito civil.

Las declaraciones de la ministra en retiro fueron descalificadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que su administración no mantiene ningún diálogo con grupos del crimen organizado, lo cual a su vez motivó una aclaración de Peralta Saucedo en el sentido de que los grupos de autodefensa no pueden equipararse a la delincuencia, pues tienen distintas dinámicas y motivos de ser. Estos desacuerdos entre el mandatario y su gabinete continuaron durante la conferencia de prensa matutina del jueves, donde López Obrador sostuvo que el Gobierno federal no debe reunirse con grupos que operan al margen de la Constitución, aunque su propósito sea brindar protección a sus comunidades, y parecieron saldarse ayer cuando Sánchez Cordero informó que detendrá los diálogos.