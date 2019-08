Abril del Río

Periódico La Jornada

Sábado 24 de agosto de 2019, p. a11

Dos de los corredores categoría élite del Maratón de la Ciudad de México, los kenianos Vivian Kiplagat y Matthew Kisorio se mostraron entusiasmados por participar en la edición 37, y al igual que otros invitados que aportarán nivel e intensidad, esperan establecer las mejores marcas en la nueva ruta que promete ser la más veloz de la historia de la justa capitalina, y que este domingo irá de Ciudad Universitaria a la plancha del Zócalo.

Kisorio, el competidor que llega al maratón con la mejor marca personal, de dos horas, cuatro minutos y 53 centésimas, y con la de haber cruzado la meta mexicana en tercer lugar el año pasado, espera mejorar el récord del maratón, de 2:10:37 horas, establecido por su compatriota Titus Ekiru, campeón en 2018 y ausente en esta edición.