Sábado 24 de agosto de 2019, p. 28

Seis policías preventivos adscritos a Azcapotzalco están suspendidos y así seguirá hasta que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) concluya la investigación por la denuncia que presentó una joven de 17 años contra cuatro uniformados, a quienes acusó de violación, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez.

En conferencia de prensa en la sede de la dependencia indicó que hasta que no cierre la investigación cambiaremos el estatus de los policías, de acuerdo con el resultado .

A una semana de la movilización por parte de grupos feministas en la glorieta del Metro Insurgentes, que afectó el módulo Florencia de policía y el Ángel de la Independencia, comentó que la determinación de suspender a los policías es para facilitar cualquier diligencia.

Desde el martes 13 de agosto los uniformados no laboran, por lo que el pago de la quincena pasada fue parcial y las demás no se entregarán hasta que concluya la indagatoria de la que no se conocen avances.