l lunes 13 de enero de 1969, King Crimson, la seminal banda inglesa que entre otras comenzó a encabezar el género a la postre llamado rock progresivo , empezó a ensayar en el Fulham Palace Road Café: Robert Fripp, Greg Lake, Ian McDonald y Michael Giles armaron en hora y media lo que sería su debut discográfico, a aparecer en octubre siguiente, In the court of the Crimson King, el cual marcó un hito en la historia del rock, al amasar blues psicodélico con jazz y música sinfónica. Para julio de ese año, ya abrían escenario a los Rolling Stones en Hyde Park. Y cuando el citado álbum apareció, estuvo dentro del Top 5 en el Reino Unido y del 30 en Estados Unidos. Era sólo el inicio de una excitante carrera, lejos de lo multitudinario; un concepto elaborado, de culto, para audiencias selectas, encabezado por Fripp, cerebral guitarrista que, atemporal, ha sabido orquestar diversas alineaciones y sonidos durante cinco décadas, sin dejar de ser vigente, encumbrado en su universo de fina acrobacia instrumental. Y es justo este año, en que la banda celebra 50 años de vida, que vuelve a México, como parte de la gira Celebration.

Y tal y como ocurrió hace dos años, el combo trae un andamiaje sofisticado, presto para volver a dejar los oídos babeando, la boca cuadrada y los ojos abiertos, con Fripp capitaneando esta virtuosa tripulación integrada por Jakko Jakszyk en guitarra y voz, Mel Collins en alientos, Tony Levin en bajo, stick y voces, así como la triada percusiva compuesta por Pat Mastelotto, Gavin Harrison y Jeremy Stacey, también en teclados.

Para felicidad de los fans, al ser una gira celebratoria, ofrece un set plagado de hits. La mitad son piezas de dos de sus más excitantes discos: Discipline (de 1981, con el cual giraron hacia un sonido distinto al de los años 70, con el gran Adrian Belew) e In the court of the... También ejecutan temas del Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind (2016), de The ConstruKction of Ligh (2000), del gran Red (1974), del genial Larks’ Tongues in Aspic (1973), de Lizard (1970), Islands (1971) y de Beat (1982).

Se recomienda ampliamente escuchar a esta magia en directo, en la que se pide no tomar fotos ni video, para dejarse envolver en su hipnosis de geometría sonora y mantras poliédricos. 23, 24, 29 y 30 de agosto, Teatro Metropólitan (Independencia 90, Centro); 20 horas, $748 a $4033.

