Ayer, en su conferencia de prensa matutina dijo que mientras en todas las áreas el país marcha bien, el problema de la inseguridad y la violencia está pendiente . Incluso dijo que se ha logrado estabilizar y que no se agrava la incidencia delictiva, pero no la hemos podido bajar y ese es el reto, el desafío .

Señaló que Sheinbaum atiende la demanda justa de las mujeres y ha tenido ya reuniones con colectivos, organizaciones, y se están haciendo compromisos .

Incluso la Guardia Nacional

Afirmó que también se cuida que integrantes de la Guardia Nacional, militares y marinos, no violen los derechos humanos de las mujeres.

No estamos tolerando ninguna violación de derechos humanos. No se permite la tortura, la violación de derechos humanos; se garantizan las libertades, es parte del cambio. No hay razias, no hay masacres , aseguró.