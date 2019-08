M

ientras los equipos pobres cargan su pesada cruz, los ricos se niegan a lucir en este futbol mexicano que ahora tiene un gran y principal protagonista, el VAR. A partir de esta herramienta, los árbitros sólo se preocupan por agudizar únicamente un sentido: el oído, para –en medio del escándalo del graderío y gritos en la cancha– poder escuchar, como si fuera Dios mismo, la voz que les resuelve la chamba, y que sin moderación les pone una y otra vez ante la pantalla chica, y de paso en una situación ridícula.

La Liga Mx no permite parpadeo ni distracción, no tanto por lo que pasa en la cancha. La guadaña hizo su aparición y rodaron las cabezas de José Luis Sánchez Solá, estratega del Puebla, y Javier Torrente, del Morelia. El equipo camotero lleva varios certámenes sin adquirir refuerzos importantes y en consecuencia sigue atascado en la zona baja; lo que requiere es un mago, no un estratega. No obstante, la preocupación es mayor en el banquillo del Veracruz, club que está a punto de cumplir un año sin triunfos.

De un hilo penden las cabezas de Enrique Meza y Ricardo La Volpe. El Ojitos Meza emprendió una misión imposible con el equipo escualo y, contra su costumbre, hundido en la frustración, el domingo alzó la voz para inconformarse con el arbitraje por frenar dos avances que lo ilusionaron... El que no tiene perdón es Ricardo La Volpe, porque asumió el timón de un Toluca con suficientes recursos y que desde su gestión va de mal en peor.

El equipo de La Volpe no tiene pies ni cabeza, ninguna línea funciona y sólo es un montón de esfuerzos aislados y dispares. Los Diablos Rojos no fueron finalistas el torneo anterior, había tiempo de sobra para esgrimir su vasta experiencia y preparar a conciencia la presente campaña, sin embargo, el estratega mundialista con el Tri en Alemania 2006, está a años luz de lo que, por ejemplo, Víctor Vucetich presenta con los Gallos Blancos.

Lo habitual era ver padecer a los equipos recién ascendidos, Atlético San Luis (por méritos propios) y Bravos de Ciudad Juárez (mediante compra de franquicia), ambos han arrancado con titubeos; sin embargo, la pésima realidad del Veracruz y Puebla les está obsequiando un margen inesperado de tranquilidad. Los Tiburones Rojos son un cheque al portador, y el portero Sebastián Jurado, con una destacada actuación, impidió un resultado humillante en la visita a Ciudad Universitaria.