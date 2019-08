os ingresos presupuestados para el primer semestre fueron 2.691 billones de pesos y el ingreso real fue de 2.623 b, esto es, se captaron 68 mil millones menos, -2.5% abajo de lo esperado (Gráfico 1). Esto representa una ligera mejoría en la captación respecto al primer trimestre (en el que los ingresos reales fueron -5.0% inferiores a lo presupuestado) debido a: un menor desfase de los ingresos petroleros (-20.7% contra -32.4% en el primer trimestre), una captación no petrolera 1.8% superior a lo presupuestado, y mejores ingresos de lo esperado en el IMSS y el ISSSTE. La CFE ingresó -7.0% menos recursos de lo presupuestado, aunque mejorando el -11.0% del primer trimestre.

La inversión física gubernamental totalizó en el semestre 273 mil millones de pesos, cifra -17.3% inferior a la ejercida en el primer semestre de 2018 (Gráfico 3). De sus componentes, la inversión para la seguridad nacional aumentó 24.1%, la de desarrollo social bajó -2.4%, y la inversión para el desarrollo económico cayó -27.1%.

Consideramos que si ciertos proyectos de inversión no han podido avanzar al ritmo esperado y hay rezagos, bueno sería reasignar los recursos presupuestados a inversiones productivas de menor escala pero rápida ejecución para generar producción, empleo e ingreso que reactiven la economía, muevan al capital privado, y apuntalen la economía interna ante un entorno internacional que amenaza convertirse en ciclo recesivo. Bueno es tener un superávit primario, pero no supeditar a su mejoría el inaplazable incremento del gasto y la inversión productiva, eje sin el cual no habrá desarrollo económico, ni social, ni nacional.

La deuda pública, finalmente, registra en el semestre una relativa mejoría al pasar del 46.9% del PIB en diciembre al 44.9% en junio (Gráfico 4).

UNIDAD TÉCNICA DE ECONOMÍA SA de CV • ciudad de México • Teléfono / Fax: 5135 6765 • [email protected]

vectoreconomico.com.mx