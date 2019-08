▲ Aspecto de la reunión de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con feministas, en la que informó que no habrá investigaciones contra participantes en las marchas contra la violencia de género. Foto La Jornada

Minutos después, la jefa de Gobierno declaró ante los medios de comunicación que la Procuraduría General de Justicia no tiene abiertas investigaciones en torno a los daños provocados en edificios, instalaciones del Metrobús y el Ángel de la Independencia, porque, manifestó, no se va a criminalizar la manifestación social ; pero, aclaró, que sí se tienen indagatorias por las agresiones a reporteros durante la marcha del pasado viernes.

Sheinbaum Pardo no quiso dar detalles sobre la reunión, pero dijo que hoy se emitirá una comunicado al respecto y agregó que continuará el diálogo con las mujeres. Lo más importante aquí es un reconocimiento de que la ciudad tiene diversos problemas de violencia de género, que no son de ahora, pero eso no significa que no debamos atenderlos .

Agregó que lo importante ahora es avanzar en generar un clima de paz y justicia en la ciudad, donde las mujeres se sientan seguras y que todas sientan que la jefa de Gobierno está preocupada y ocupada por hacer acciones efectivas que avancen en la erradicación de la violencia de género en nuestra ciudad , manifestó Sheinbaum Pardo.

–¿Sigue considerando que los hechos de violencia fueron una provocación? –se le preguntó.

–En esa parte tengo mi información, pero creemos que tenemos que abonar a la construcción de un diálogo para acabar y erradicar la violencia en la ciudad –respondió.