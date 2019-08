Herrera prefiere no apresurar a Ochoa, quien apenas llegó el martes a México y se encuentra en proceso de adaptación para saltar a la cancha en perfectas condiciones, por lo que se espera que el arquero se presente con los colores americanistas en el duelo del martes ante Tigres en la Leagues Cup.

El América siempre tiene que ganar, cuando las cosas no se dan, tienes que aguantar las críticas. No podemos sentarnos a llorar, nos queda la Liga Mx y la Leagues Cup.

Ante las versiones de medios europeos que aseguran que el Real Betis está interesado en fichar al mediocampista Guido Rodríguez, Herrera dejó claro que hasta ahora no existe una oferta formal con ningún equipo y destacó que si el jugador no ha renovado su contrato se debe a que el representante del futbolista no ha venido afirmar .

Herrera señaló que ante las salidas de Edson Álvarez, Agustín Marchesín y Mateus Uribe ha recurrido a jóvenes que han respondido bien en la cancha, pero reconoció que es necesario traer refuerzos.