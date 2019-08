V

arios bancos centrales alrededor del mundo –incluyendo los de Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda y Tailandia– han disminuido sus tasas de interés en semanas recientes ante la preocupación de una recesión económica mundial. El Banco de México optó por la misma ruta y bajó su principal tasa de interes a 8 por ciento, era de 8.25. La decisión fue tomada por votación 4-1 de los integrantes de la Junta de Gobierno. El peso ganó 7 centavos frente al dólar, cerró a 19.61. Con este recorte se pone fin al ciclo de alzas que comenzó en diciembre de 2015. La mayoría de los analistas se equivocaron, apostaron a que mantendría la de 8.5 por ciento, y que tal vez en septiembre la bajaría. La Junta de Gobierno que preside Alejandro Díaz de León tomó en cuenta que la inflación ha cedido y se ubica dentro del rango objetivo de 3 por ciento +/- un punto porcentual (3.78 por ciento en julio). También consideró que el alto costo del dinero está contribuyendo al bajo crecimiento de la economía mexicana, que apenas avanzó 0.1 por ciento en el segundo trimestre del año. El presidente López Obrador había enfatizado la importancia del tema: Banco de México está vigilando la inflación, eso no está mal (...) pero es importante bajar las tasas para impulsar la economía , dijo en una entrevista con John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg, y aclaró que es respetuoso de la autonomía del Banco Central. Caso muy distinto al de Trump: ataca virulentamente desde Twitter a la Reserva Federal, y en particular, a su jefe, Jerome Powell, porque no atiende su orden de bajarla más. Quiere arrojarles la culpa de una caída de la economía estadunidense. ¿Qué podemos esperar?. Con prudencia, Banxico habrá que ir haciendo más recortes a la tasa a fin de reanimar la economía, que el financiamiento para las empresas no resulte inaccesible y mejore el gasto de los consumidores.

