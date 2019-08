Derecha y meritocracia en América Latina

uy buena la noticia del triunfo electoral de Fernández y Fernández de Kirchner contra Mauricio Macri. Es el inicio de la recuperación del camino alterno al neoliberalismo que empezó en América Latina al principio de este siglo en Argentina, Bolivia, Ecuador y Brasil, entre otros, cuando parecía que había regresado la hegemonía neoliberal, con Macri en Argentina, con Bolsonaro en Brasil y otros derechistas de tal calaña. Ahora vemos que el núcleo dominante del neoliberalismo podrá alcanzar triunfos efímeros, pero no tienen ningún futuro, ya que lo que proponen no es sustentable para la sociedad ni para la naturaleza. Principalmente plantean un régimen que justifica los privilegios y defiende una creciente desigualdad económica y social con el principio de la meritocracia como valor superior a la igualdad social. Se trata de una meritocracia falaz: en México, en Latinoamérica, en el mundo, como los trabajadores no ganan lo que merecen, los capitalistas no merecen lo que ganan.

Felipe Zermeño López

Fin de la impunidad en la Cuarta Transformación

La impunidad ha sido, sexenio tras sexenio, un lastre que aunado a la corrupción ha acabado con las posibilidades de desarrollo de nuestra nación. El acuerdo tácito de que el que asumía la Presidencia cubría las espaldas del que se iba trajo como consecuencia el saqueo indiscriminado de los bienes nacionales y la formación de grandes fortunas de quienes hallaron en la política el medio idóneo para servirse y no para servir, teniendo como paradigma las palabras de uno de ellos: Un político pobre es un pobre político , y así nos ha ido.

Que se halle en la prisión una ex secretaria de Estado es verdaderamente un hito porque rompe esa cadena de impunidad y nos da esperanza de que termine. El apoyo que debemos dar a quien ha emprendido tan denodada lucha debe ser total porque significa que al fin el país podrá lograr el desarrollo que tal impunidad y corrupción le han impedido.

Los ciudadanos que estamos a la espera de una nación en el que impere la justicia, estamos siempre con usted, señor Presidente.

Benjamín Cortés Valadez

Recursos para partidos, desvergüenza del INE

Importante artículo de Enrique Galván, en el que muestra la desvergüenza titánica del INE al pretender otorgar millonarios recursos económicos a los partidos políticos. Se ha reiterado hasta la necedad lo innecesario, injusto y desmedido que resulta tal tipo de decisiones. Al INE no le interesa la opinión de los mexicanos, le importa un comino que no podemos continuar aportando millonarios dineros a los políticos en un país con mayoría de población en la miseria y sobre todo con consejeros como los del INE con salarios altísimos ofensivos para México.

José Lavanderos

La toma de nota y el charrismo sindical