Periódico La Jornada

Jueves 15 de agosto de 2019, p. 6

Washington. Al legendario festival de Woodstock faltaron seis de los artistas más importantes de los años 60, algunos por motivos que ahora, en retrospectiva, parecen muy cuestionables.

El Nobel Bob Dylan, ícono de la época, no actuó a pesar de que vivía cerca de Nueva York. Se cuenta que estaba tan cansado de la marabunta de hippies que llegaba a su casa que rechazó el concierto y se fue a Inglaterra ese fin de semana.

Otra versión, que cuenta el periodista Julien Bitoun en su libro Woodstock Live, es que el autor de Como una piedra rodante no actuó porque su hijo estaba enfermo. Aun así, dos semanas después se presentó en un festival de música de la isla de Wight, en Inglaterra.

A finales del verano de 1969, el cuarteto de Liverpool ya se había tomado su legendaria fotografía para la portada del mítico Abbey Road, pero no pudo cruzar el Atlántico para interpretar su éxito del momento, Come Together, en Woodstock. Muchos culparon a la novia de John Lennon, Yoko Ono, de la ausencia, pero Bitoun asegura que esa teoría no tiene asidero.

De hecho, los Beatles ya habían acabado su recorrido juntos y, aunque en ese momento no se sabía, ya habían actuado como grupo por última vez en enero de 1969. Lennon dejó la banda en septiembre de ese año y en 1970 el grupo se disolvió.