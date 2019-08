M

uy peligroso el ambiente que se está generando desde opiniones de todo tipo y nivel, que anuncian acusaciones a quienes no muestren adhesión general e incondicional al gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación. Ni siquiera se plantean que un gobierno puede ser responsable de su hipotético fracaso al no escuchar las voces que disienten de sus acciones. Muy bien que se ejerza derecho de réplica, ¿desde el poder?, y también respetable y garantizable ¿por el poder? el derecho ciudadano a la libre expresión de las ideas. Hasta ahí nos movemos en el terreno de libertades fundamentales, que por cierto están consagradas en la parte dogmática de la Constitución y que las entidades federativas no tienen competencia para limitarlas o penalizar su ejercicio. El coto vedado que ha explicado Garzón y Váldez. En ese contexto podemos señalar que no es poca cosa ni ética ni jurídicamente, e inimaginable políticamente, la reforma al código penal ya conocida como ley garrote que aprobó Morena en Tabasco, tampoco lo es y casi más grave que el Presidente de la República asuma la justificación que sobre la misma da el gobierno y el Congreso de la entidad en el sentido de la extorsión de sindicatos al movilizarse para obtener cuotas. Y cual cereza del pastel, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos anuncia que realizará una consulta porque con el texto de la reforma en la mano no puede anticipar una opinión, conocedor de que a una parte de la ciudadanía le molestan las movilizaciones, los plantones y bloqueos independientemente de sus fines. En esa misma lógica, en otros espacios del gobierno federal, como la Subsecretaría de Derechos Humanos, su titular señaló: Es un asunto que vamos a revisar, la libertad de manifestación y expresión política no debe limitarse, está por encima de muchas de las normas que quieren establecerse en alguna legislación local y lo estamos ­revisando .