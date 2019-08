E

ste fin de semana se desató una pequeña tormenta en las llamadas redes sociales, que llegó a varios periódicos de circulación nacional y al Comité Ejecutivo Nacional de un importante partido político. Lo que se discutió muy acremente fue si el plantón de Reforma contra el fraude electoral de 2006, era o no, un acontecimiento histórico que valiera la pena rememorar; sobre el que hubiera o no que reflexionar. En la tormenta mediática y de redes, se llegó a hablar de demandas penales, por hacer de una acción ideológica radical , un hecho histórico.

Por supuesto, podríamos discutir qué es un hecho histórico y si el plantón de Reforma es o no un hecho histórico , pero eso no es tan importante. Lo que reflejó el no-debate en redes sociales fue la herida abierta ese año en la sociedad mexicana. Y la herida no la abrió el plantón de Reforma, sino el proceso electoral de ese año: para unos, un fraude electoral con todas las agravantes; para otros, un ejercicio democrático, legítimo, ejemplar. En medio, multitud de matices.

La virulencia del debate mostró, justamente, que las elecciones y el plantón tienen las características propias de los grandes acontecimientos históricos: la de suscitar virulentas polémicas (hay quien dice que Juárez es el mayor estadista de nuestra historia y quienes afirman que es el mayor traidor que ha parido México; hay quienes ven en Pancho Villa el símbolo de la reivindicación y la justicia populares, y hay para quienes es un criminal esquizofrénico sin atenuantes); la de hablarnos de nuestro presente. Por tanto, resulta en verdad pertinente preguntarnos como historiadores: ¿en 2006 se perpetró un fraude electoral?