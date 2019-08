Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 6 de agosto de 2019, p. 8

Madrid. Noel Gallagher publicó ayer un nuevo sencillo, titulado This is the Place –adelanto del segundo epé que lanzará este año, el 27 de septiembre–, en el que profundiza en el nuevo sonido que exploran sus composiciones más recientes.

Liam no cantaría esto , planteó en una entrevista con The Guardian en la que, como es habitual, habló sobre su hermano, con quien protagoniza una de las trifulcas más legendarias de la música desde que Oasis se separó, en 2009.

En otro momento, Noel, una máquina de lanzar titulares, expresó su animadversión por las entrevistas puesto que, a su juicio, son un riesgo laboral derivado de extrañas situaciones en las que dos desconocidos tienen que hablar sobre asuntos diversos.

“Estás sentado en una sala con un tipo de Estocolmo que no conoces y te pregunta sobre tu madre. Es absurdo. Porque la respuesta honesta es ‘¿Que tiene eso que ver contigo?’, pero la respuesta inteligente es: “Me gustó hasta que dio a luz a Liam’”, planteó.

El músico abandona su tono burlón cuando habla de los mensajes de texto que Liam envió recientemente a su hija –es decir, su sobrina–, en los que amenazaba a su esposa –su cuñada– con motivo de unos comentarios sobre su actuación en Glastonbury.