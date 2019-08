El foro no es una asociación civil de carácter privado, como lo quiere presentar el Conacyt –y aparentemente la SFP– en su forma mentirosa de hacer política. Es un organismo creado para garantizar la participación por medio de las academias, que son las organizaciones naturales de la comunidad científica; las principales instituciones de educación superior e investigación, y las organizaciones empresariales (de acuerdo con un modelo de triple hélice), con el fin de establecer el diálogo indispensable entre el gobierno y estos sectores, para impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país. El foro surge y está integrado indisolublemente al cuerpo de la Ley de Ciencia y Tecnología, nació con ella y no por una reunión entre amigos.

Frente a una disposición tan clara como la citada, no tienen cabida los argumentos que desconocen la obligación del consejo para dar recursos económicos al foro, o cambiar dicha obligatoriedad poniéndolo a concursar por fondos pulverizados para proyectos específicos decididos unilateralmente por la dirección del Conacyt, como lo hizo ya para dañar a la Academia Mexicana de Ciencias.

Para entender los posibles significados de este atropello habría que proponer respuestas a varias interrogantes: ¿cuál es el propósito? Es claro que se trata de eliminar una voz crítica e independiente que resulta más que incómoda para la dirección del Conacyt (ojo, no para la 4T. No es lo mismo). ¿Para qué? Para concentrar todas las atribuciones posibles, definir al margen de la comunidad científica la política de ciencia y ser la única instancia de interlocución con el Presidente. Y todo esto, ¿con qué fin? Para imponer la política de un pequeño grupo que busca introducir restricciones a la libertad de investigación en diferentes campos del conocimiento como la biotecnología, en particular en áreas como ingeniería genética, organismos genéticamente modificados, edición y biología sintética, que son objeto de atención –como deberían serlo en nuestro país– de las comunidades científicas del mundo entero. La lucha para eliminar al Foro Consultivo es nada en comparación con la madre de todas sus batallas contra los transgénicos, que es lo que da sentido al grupo que encabeza Elena Álvarez-Buylla.