ran expectativa generó la novela autobiográfica del escritor Guillermo Fadanelli, titulada Fandelli (Cal y Arena). El autor expresa: “de algo estaré cierto –yo, mitad perro, mitad hombre y verdugo– hasta que muera y la risa de los sádicos dispersen mis cenizas: la autobiografía no es posible. La conciencia de uno mismo no permite el descanso sideral o terreno, debido a que dicha experiencia no puede ser narrada, sino sólo esbozada”.

Como la historia del loco insomne que creó el primer bar gay, roquero y contracultural de México, se anuncia la biografía, titulada La noche soy yo (Planeta), del entrañable empresario y promotor cultural Henri Donnadieu, quien cuenta su apasionada vida, que tuvo su mayor intensidad en los años 80 cuando se fundó el legendario bar El 9. La provocación festiva y fraterna de este hombre sigue floreciendo en el nuevo Bar 9, que cumplió su primer aniversario en Amberes 58, en la Zona Rosa.

si hablamos de espacios del mundo gay, imposible no mencionar la discoteca Spartacu’s, “que fundó el intrépido empresario Elías Jorge Cruz Garfias, en 1984, en el corazón de ciudad Nezahualcóyotl. En noviembre del año pasado se publicó un libro que registra la historia de este recinto, por el que han desfilado algunos de los personajes de la farándula y de la intelectualidad mexicana, como Carlos Monsiváis y Paquita la del Barrio. Es el resultado de la investigación realizada por Lilia Savalza Zambrano e incluye una colección de fotografías de infinidad de noches vividas en ese lugar, que se distingue por sus shows travestis. Abre sus puertas cada fin de semana.