Exacerbación de la xenofobia

a matanza de El Paso, Texas, es un paso más a la exacerbación, hasta la locura, de la xenofobia inoculada incesantemente por el presidente Donald Trump hacia sus gobernados.

El odio que manifiesta en sus políticas migratorias y se ha traducido en muertes y desolación en los seres humanos que tratan de alcanzar el llamado sueño americano, tiene evidentemente reflejo en quienes, como el desequilibrado asesino de El Paso, con libertad absoluta para la posesión de armas, lo desencadenan de forma similar para contribuir a lo que su presidente considera su más ingente tarea, y tanto, que la ha constituido en su principal bandera en busca de su repetición en el cargo.

Nuestros paisanos, los que hoy por hoy con sus remesas se han convertido en gran beneficio de nuestra economía, deberán permanecer atentos ante estas lamentables manifestaciones de odio.

Benjamín Cortés Valadez

El milagro de cada día

Me encantan los pajaritos, hay de todos tamaños y colores, algunos con magnífica voz, otros elegantemente vestidos o derrochando simpatía; unos tímidos y otros audaces. La creatividad del Hacedor de pajaritos es admirable e infinita.

Suelo poner en la barda de mi jardín una cazuelita de barro con agua y otra con alpiste y disfruto observarlos. Algunos llegan a bañarse salpicando todo, otros comen rápido y se van. De vez en cuando llega uno grandote, los corre a todos y se queda solo en el bufete. No he visto a ninguno, ni siquiera al grandote, acumulando alpiste para ser el mas rico del barrio; toman lo que necesitan y se van. Yo no sé si tengan problemas en su cotidianidad o no, me refiero a problemas sentimentales, de empleo, familiares o de salud. No sé cómo se curan cuando están enfermos o si nunca se enferman.

Sé que les gusta chismorrear, por el escándalo que arman por las tardes en el árbol del zocalito del pueblo. ¿Se sentirán solos a veces? ¿se cuestionaran el sentido de su vida? ¿qué hacen cuando envejecen? No lo sé.

Lo que sí sé es que en las mañanas, muy temprano, todavía oscuro con las estrellas brillando, en ese breve espacio de tiempo íntimo y silencioso en que la noche ya no es noche y el día todavía no despierta sus afanes, subo a mi templo para la meditación diaria, y casi siempre, a la misma hora, hay uno que se posa muy cerca de mi ventana, no lo veo, pero escucho su hermoso canto de agradecimiento y alegría por el nuevo día que está por empezar. Con ese canto como mantra, entro en meditación.

En ese breve momento en que coincidimos, los dos entonamos nuestra alabanza, como dos amigos, compartiendo el agradecimiento de ser lo que somos, él como pajarito cantando y yo en el silencio de mi meditación. Y el día empieza con un delicado sol tibio, acariciando las montañas de Tepoztlán y apagando las estrellas.